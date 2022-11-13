Росіяни скалічили немовля на Херсонщині

Станом на ранок 13 листопада щонайменше 1260 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це Львівському порталу повідомили в офісі Генпрокурора.

«Станом на ранок 13 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 430. Зросла кількість поранених – понад 830 (+1)», – йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 421, Харківській – 264, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 60, Дніпропетровській – 31.

Стало відомо, що 8 листопада в с. Борозенське Херсонської області внаслідок прямого влучання ворожого снаряду в приватний будинок отримав поранення 3-місячний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

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