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Насуваються морози. Якої погоди очікувати на Львівщини у найближчі дні

Андрій Котенський

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За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні вночі та завтра вранці на Львівщині очікується туман видимістю 200 – 500 м. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За даними Sinoptik.ua, у понеділок, 14 листопада на Львівщині прогнозують хмарну із проясненнями погоду і до 10 градусів тепла вдень та до 5 градусів тепла – вночі.

Погода почне різко псуватися зі середи, 16 листопада. Цього дня очікуються дощі і до 7 градусів тепла. Водночас вже із четверга, 17 листопада, денна температура повітря опуститься до позначки 0 градусів, а вночі похолодає до 6 градусів морозу.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580, або ж на гарячу лінію області за номером екстреного виклику 112.

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