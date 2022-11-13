Звільнений через напад на журналістів голова «Укрексімбанку» очолив «Укрфінжитло»

Колишнього голову «Укрексімбанку» Євгена Мецгера, у кабінеті якого під час інтерв’ю напали на журналістів, призначили керувати державним підприємством «Укрфінжитло». Відповідне рішення прийняла наглядова рада ПрАТ «Укрфінжитло».

«Головою правління приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» обрано Євгена Мецгера. Першим заступником Мацгера обрано Дмитра Вербицького», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, із березня 2020-го по жовтень 2021 року Євген Мецгер обіймав посаду голови правління державного «Укрексімбанку».

4 жовтня 2021 року на журналістів «Схем» скоїли напад у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління Євгеном Мецгером у його кабінеті.

Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню «ДНР». Після чого він наказав охороні «забрати камери» та «дістати із них касети». Співробітники банку застосували грубу фізичну силу відібрали дві камери та картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео. Мало того, оператору та журналісту фізично перешкоджали залишати приміщення.

Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене. Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо. Після чого постраждалі викликали поліцію і написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

Наступного дня Державний «Укрексімбанк» звинуватив журналістів «Схем» у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців. Мало того «Укрексімбанк» звинуватив журналістів у протиправних діях та пригрозили написати відповідну заяву у поліцію.

Тим часом редакція «Схем» звернулась до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками «Укрексімбанку» під час нападу на знімальну групу програми у кабінеті Євгена Мецгера.

Лише після оприлюднення відео, Євген Мецгер визнав свою провину та заявив, що сам шокований нападом на журналістів у своєму ж кабінеті…

Як повідомляє Радіо Свобода, За заявою журналістів до поліції, було відкрите кримінальне провадження.

14 вересня суддя Голосіївського районного суду Києва Микола Дідик зачитав вирок, згідно з яким Євгена Мецгера визнали винуватим за ч.1 та ч.3 статті 171 Кримінального кодексу («Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища») та визначили покарання у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень (200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) без позбавлення права займати певні посади.

Так само винуватими суд визнав колишніх директора департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку» Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки установи Олега Осіпова. Обох – за ч.1 та ч.2 статті 171 та ч.1 статті 126 («Побої та мордування»). І Тельбізову, і Осіпову суд призначив штраф по 1700 гривень кожному.

Призначити саме таке покарання – у вигляді штрафу та без позбавлення права займати посади – суд просили державні обвинувачі (прокурори).

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