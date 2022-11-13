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ЛОВА передала для бійців «Азову» авто швидкої та медикаменти

Андрій Котенський

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Львівська обласна військова держадміністрація в межах підписаного Меморандуму з фондом Support A передала для бійців підрозділів «Азов» гуманітарну допомогу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

Через Координаційний центр з питань надання гуманітарної допомоги передали машину швидкої допомоги разом з медикаментами та гуманітаркою.

«Висловлюємо подяку всім хто долучився до цього процесу! Ви робите важливий внесок в нашу українську перемогу», – зазначили у фонді Support A.

Також наприкінці жовтня разом з британським броньовиком Defender у фонд за ініціативи ЛОВА передали партію гуманітарної допомоги для бійців. Авто поїхало в межах ініціативи «1000 автомобілів свободи» до українських військових в підрозділ 4308.

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