Лікарні Брестської області Білорусі забиті хворими російськими військовими

У Брестській області республіки Білорусь масово хворіють російські військові. Місцеві лікарні працюють передовсім для потреб окупантів. Про це Львівському порталу повідомили у генштабі ЗСУ.

За даними відомства, у Брестській області республіки білорусь, особливо у районах, де розміщуються прибуваючі підрозділи збройних сил російської федерації, значно посилюється соціальна напруга. Зокрема, місцеві лікарні перевантажені роботою з російськими військовослужбовцями, які масово хворіють через незадовільні умови утримання в наметових містечках.

Лікарі змушені відмовляти в обслуговуванні громадянам республіки Білорусь, які потребують лікування.

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