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До Таврійська привезли дві вантажівки трупів російських військових

Андрій Котенський

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Силами оборони уражено зосередження окупантів у Херсонській області. В районі населеного пункту Дніпряни, по будівлі, де знаходилось до 500 окупантів, завдано високоточного удару.  Про це Львівському порталу повідомили у генштабі ЗСУ.

За його результатами до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників. У найближчий шпиталь доправлено 56 важкопоранених, з яких, невдовзі, померло ще 16 рашистів. Остаточна інформація щодо втрат окупантів уточнюється.

Також повідомляється, що Авіація Сил Оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 13 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 5 позицій зенітних ракетних комплексів противника.

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