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На Левандівці під колеса авто потрапив 9-річний хлопчик

Наталя Дуляба

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На Левандівці водій мікроавтобуса збив 9-річну дитину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у п’ятницю, 11 листопада, орієнтовно о 17:30 год. на вул. Гніздовського, що на Левандівці.

Тут 39-річний мешканець Перемишлян за кермом автомобіля Renault Master збив пішохода, 9-річного львів’янина. Внаслідок наїзду хлопчика з травмами забрали до лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі із позбавленням водійських права на такий же термін.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди.

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Фото: поліція

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