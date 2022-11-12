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На Буковині колишній адвокат готував фейки для пропагандиста Соловйова

Наталя Дуляба

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У Чернівецькій області спецслужби затримали ексадвоката, який поширював проросійську пропаганду і готував фейки для самого Владіміра Соловйова. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Йдеться про мешканця Чернівецької області, який раніше займався адвокатською практикою. За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ він активно закликав у соцмережах до підтримки окупантів, а також виправдовував їхні воєнні злочини.

Таким чином він потрапив у поле зору представників кремлівських інформресурсів і розпочав з ними «співпрацювати» на шкоду державній безпеці України через месенджери й анонімні Telegram-канали.

Серед найпоширеніших «вкидів» зрадника – це дописи в забороненій соцмережі «Вконтакте» про нібито загострення суспільно-політичної ситуації в західній Україні через війну з Росією. Також він «розганяв» брехню про діяльність державних органів влади, підрозділів українських військ та волонтерських організацій.

«Серед адресатів цієї фейкової інформації був особисто кремлівський пропагандист Соловйов, з яким затриманий був на прямому зв’язку. Саме йому агітатор допомагав формувати деструктивний контент для подальшого оприлюднення у провокаційних сюжетах і “ток-шоу” на телеканалі “Россия 1”. За це поплічник агресора сподівався отримати громадянство РФ та оселитися в одному з населених пунктів Підмосков’я», – кажуть в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами його листування з ворогом.

Зловмиснику вже оголосили підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про поміщення його під варту. Слідство триває.

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