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Львів’янин Віктор Дідух став чемпіоном світу з настільного тенісу

Наталя Дуляба

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35-річний паралімпієць зі Львова Віктор Дідух виборов «золото» на чемпіонаті світу з настільного тенісу. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький на своїй сторінці у Facebook.

У фіналі змагань Віктор Дідух переміг француза Томаса Боавіса і таким чином став чемпіоном світу із настільного тенісу. Крім того, він також здобув срібну медаль у парних змаганнях.

Зазначимо, що львів’янин Віктор Дідух є паралімпійцем. Займається настільним тенісом у Львівському регіональному центрі з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».

Чемпіон Літніх Паралімпійських ігор-2016, віцечемпіон цьогорічних Паралімпійських ігор в Токіо. За досягнення на паралімпіадах нагороджений орденом «За мужність» ІІ і ІІІ ступенів.

Також Віктор Дідух є чемпіоном Європи 2015 року. Багаторазовий чемпіон міжнародних турнірів. На Бущині він заснував Академію настільного тенісу, яка є високоякісним тренувальним центром та базою для проведення змагань.

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