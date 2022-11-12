Де можна отримати онлайн-кредит на карту Ощадбанку?

Де можна взяти кредит онлайн на карту терміново і без відмови 24/7? Так, онлайн-кредити стали надзвичайно популярними серед населення. Цей вид послуги став набирати обертів на початку 2010-х років, коли з’явились перші МФО, що швидко заповнили нішу короткострокового мікрокредитування. Останнім часом банки стали надавати ті ж послуги, що і МФО, надаючи онлайн-кредити своїм клієнтам на невеликі суми на кілька місяців, але при цьому під нижчі відсотки, ніж МФО.

Нині в Україні працюють десятки великих та маленьких банків, серед яких провідну роль продовжує грати старий-добрий Ощадбанк, який «тримає в руках» пенсійні виплати. Незважаючи на те, що у відділеннях Ощадбанку, як і раніше, квитанції друкуються на матричних принтерах, оформити онлайн-кредит можна у віддаленому режимі, не відвідуючи банківського відділення.

Які кредити можна оформити в Ощадбанку

Треба сказати, що адміністрація Ощадбанку проводить досить велику роботу зі своїми позичальниками, надаючи безліч різних цільових та споживчих кредитів.

Зараз популярною є тема енергозбереження. Відтак в Ощадбанку для утеплення старого будинку можна оформити кредит за програмою «Ощадний дім» розміром до 50 000 грн терміном до 3 років під 17,99%.

Ті, хто зібрався купувати вторинне житло, можуть скористатися програмою «Нерухомість на вторинному ринку», під яку можна отримати до 10 млн грн кредиту терміном до 20 років під 8..14,49% річних. Якщо клієнт віддає перевагу новому житлу, для цих цілей Ощадбанк пропонує «Кредит під іпотеку» до 100 000 грн до 20 років під 13,99-16,99%.

Якщо ж щось пішло не так і позичальник потрапив до боргової ями, йому допоможе вибратися «Програма перекредитування», за якою можна отримати до 10 млн грн терміном до 20 років під 13,99-16,99%.

У зв’язку зі складною ситуацією на сході України та в Криму, починаючи з 2014 року, кількість тимчасово переміщених осіб у країні перевищила 1 мільйон. Для них Ощадбанк пропонує програму «На житло для внутрішньо переміщених осіб», за якою можна отримати до 100 000 грн терміном до 30 років під 12,99% річних.

Крім цих програм, адміністрація Ощадбанку пропонує безліч інших варіантів кредитування, з якими можна ознайомитися на сайті Ощадбанку.

Щоб оформити онлайн-кредит, достатньо буде оформити картку Ощадбанку. Це найпростіше зробити власникам зарплатних карток Ощадбанку, їм достатньо подати заяву в електронному вигляді, яку буде розглянуто протягом робочого дня. При позитивному рішенні гроші можна отримати без довідки про доходи. Для підписання договору потрібно лише документ, який засвідчує особу позичальника.

Підсумок

Банківські структури включилися у боротьбу за ринок онлайн-кредитів, яку цілком захопили МФО. На боці банків – їхній низький відсоток за кредитом, а також можливість кредитувати своїх клієнтів на більш високі суми.

Проти банків – їхня громіздка бюрократична структура, яка серйозно гальмує будь-які нововведення, оскільки на чільне місце ставиться надійність і мінімізація можливих ризиків не повернення кредиту.

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