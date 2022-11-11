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СБУ встановила генерала спецназу РФ, який координував ворожі ДРГ

Ольга Денисяка

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Служба безпеки встановила особу одного з керівників розвідки повітряно-десантних військ рф, який бере активну участь у бойових діях проти Сил оборони на сході України. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі СБУ.

У повідомленні йдеться, що перебуваючи у складі окупаційного угруповання, він організовує підготовку та координує діяльність російських диверсійно-розвідувальних груп на Донецькому напрямку. 

«Під його керівництвом ворожі ДРГ намагаються прориватися через лінію фронту для проведення диверсій проти українських військ та об’єктів критичної інфраструктури», – повідомляють в СБУ.

Встановлено, що зловмисником є «герой росії», генерал-майор зс рф із позивним «Сторож», який ще у 2014 році був «відряджений» до складу терористичної організації «днр».  Там він займався формуванням та бойовою підготовкою груп російського спецназу для проведення розвідувально-підривної діяльності проти Сил антитерористичної операції. Для цього використовував свої спеціальні навички та досвід бойових дій на північному кавказі. 

«Саме він командував ворожими ДРГ під час захоплення Слов’янська угрупованням «Стрєлкова» і їхніми подальшими діями проти українських військ. На початку повномасштабного вторгнення зловмисник отримав завдання з москви організувати діяльність диверсійних груп, до яких увійшли підрозділи ВДВ рф та учасники терористичних угруповань «днр», – йдеться в повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили російському генералу про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації та сприяння її діяльності) Кримінального кодексу України. Тривають комплексні заході для притягнення його до відповідальності за злочини проти України. 

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