Подекуди на Херсонщині ЗСУ дійшли до правого берега Дніпра, росіяни окопуються в Криму

На 261 добу війни Збройні Сили України, продовжуючи свій наступ на Херсонщині, в деяких місцях дійшли до правого берега Дніпра. Російські окупанти натомість намагаються посилити оборону лівого берега та окопуються на півночі захопленого Криму. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 11 листопада.

Сили оборони продовжують звільнення українських земель на Херсонському напрямку. В ході успішних наступальних дій передові підрозділи в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра. Наразі ж тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. Тому з міркувань безпеки офіційно оприлюднити результати операції обіцяють згодом.

Ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій ЗСУ на окремих напрямках, удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та на півночі тимчасово окупованого Криму. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом доби рашисти завдали 3 ракетних та 9 авіаційних ударів, здійснили понад десяток обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Під вогнем окупантів опинились населених пунктів Харківської, Донецької, Вінницької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Республіка Білорусь й надалі підтримує збройну агресію РФ проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. На території Білорусі триває формування російсько-білоруського угруповання військ. Зберігається загроза завдання ракетних, а також авіаційних ударів з території та повітряного простору цієї країни.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Анискине, Бологівка, Вільхуватка, Огірцеве та Стрілеча Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Берестове Харківської області та М’ясожарівка, Новоселівське, Невське і Стельмахівка на Луганщині;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Майорськ, Нью-Йорк та Яковлівка Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське та Первомайське Донецької області;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах понад 30 населених пунктів. Серед них Богоявленка, Велика Новосілка, Водяне, Вугледар і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Малі Щербаки і Ольгівське Запорізької області.

За уточненою інформацією, в районі населеного пункту Дніпровка Запорізької області знищено ворожий гелікоптер Мі-8.

В районі Енергодара уражено пункт управління російських загарбників – загинуло понад 50 рашистів, більше 40 – поранено. Також знищено гелікоптер Ка-52.

«В результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено два танки та чотири вантажівки», – додають у Генштабі.

Українська авіація протягом цієї доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів та три інші важливі військові об’єкти противника.

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