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Біля Енергодара ЗСУ вдарили по пункту управління рашистів

Наталя Дуляба

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Українські військові завдали удару по пункту управління російських військ поблизу Енергодара Запорізької області і ліквідували мінімум пів сотні окупантів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 11 листопада.

Так, внаслідок ураження ЗСУ ворожого пункту управління біля Енергодара загинули більше 50 російських окупантів, ще понад 40 поранені. Також знищено ударний гелікоптер Ка-52 «Алігатор», вартість якого оцінюють у понад 15 млн доларів.

Також у Генштабі підтверджують збиття російського вертольота Мі-8 у Запорізькій області. Гелікоптер наші захисники «приземлили» в районі села Дніпровка, що неподалік Токмака.

Нагадаємо, воюючи проти України, дотепер Росія втратила майже 80 тисяч своїх військових (вбитими), 261 вертоліт, 278 літаків та низку іншої техніки. Детальніше читайте за цим посиланням.

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