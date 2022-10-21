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ЗСУ підтвердили удар по Антонівському мосту

Ольга Денисяка

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У Збройних силах України підтвердили удар по Антонівському мосту біля тимчасово окупованого Херсону. Однак заперечують, що могли постраждати цивільні. Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк, передає hromadske.

Вона наголосила, що українські військові не стріляють по об’єктах критичної інфраструктури на ураження та стріляють по мирних населених пунктах і цивільних.

«Те, що на мосту в цей час не може бути цивільних, стверджують і самі окупанти, бо це комендантська година, і дуже суворих заходів вживають до тих, хто її може порушити. Цивільних там не було», – сказала Гуменюк.

Натомість постраждалими можуть бути самі окупанти, які перевдяглися у цивільний одяг, зазначила речниця. У російських пропагандистських медіа повідомляли про трьох загиблих внаслідок удару та 9 постраждалих.

За словами Гуменюк, вдягнувши цивільний одяг, окупанти намагаються приховати свою приналежність до військових і зробити картинку, що обстріляли нібито цивільних. Представниця командування каже, що подібні провокації були очікуваними.

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