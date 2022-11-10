Зеленський зідзвонився з Сунаком: обговорили оборонну підтримку

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком надання Україні оборонної підтримки і допомоги з проходженням зимового періоду. Про це Зеленський написав у Твіттері.

Також під час розмови лідери підтримали продовження «зернової ініціативи».

«Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ріші Сунаком. Обговорили різносторонню оборонну підтримку України і допомогу з проходженням зимового періоду. Підтримали продовження «зернової ініціативи» та узгодили позиції напередодні важливих міжнародних заходів», – написав Зеленський.

Нагадаємо, що Ріші Сунак обіцяв зберегти зовнішньополітичний курс експрем’єра Бориса Джонсона та «подвоїти повну підтримку України» у війні проти російських окупантів.

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