У Запорізькій області окупанти нарощують оборону, – зведення Генштабу

На 260 добу війни російські окупаційні війська намагаються наступати на Донбасі, на півдні України будують оборонні рубежі, до робіт намагаються залучити місцеве населення. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 10 листопада.

Рашисти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій ЗСУ на окремих напрямках, продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Ворожих ударів зазнали райони населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь й надалі підтримує збройну агресію РФ проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. На білоруській території триває формування російсько-білоруського угруповання військ.

На інших напрямках агресор здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, в районі населеного пункту Грем’яч Чернігівської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ та Колодязне;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Берестове, Лісна Стінка, Стельмахівка, М’ясожарівка, Макіївка, Невське, Ямполівка та Лиман;

на Бахмутському напрямку – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Торецьк, Нью-Йорк та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Новосілка, Нескучне, Новопіль, Темирівка, Ольгівське, Успенівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Оріхів та Степове.

На Південнобузькому напрямку під артилерійськими обстрілами опинились Мусіївка, Іллінка та Новокиївка Дніпропетровської області.

Аби не допустити просування українських підрозділів, окупаційні війська нарощують фортифікаційне обладнання позицій на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Для пришвидшення темпів загарбники намагаються долучити до цих робіт цивільне населення.

«Для поповнення поточних втрат та посилення угруповання окупантів на Херсонському напрямку на тимчасово окупованій території Донецької області шукають і затримують військовослужбовців, які відступили з Харківського напрямку. Групи загарбників відправляють без теплих речей, екіпірування, засобів захисту та зброї – їх обіцяють видати безпосередньо в районі ведення бойових дій», – кажуть у Генштабі.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, упродовж 9 листопада на напрямку Петропавлівка – Новорайськ українські захисники просунулись на 7 км та взяли під контроль 6 населених пунктів. Схожа ситуація і на напрямку Первомайське – Херсон, де наші війська теж взяли під контроль 6 населених пунктів.

Тим часом у самій Росії триває підготовка мобілізованих у військових навчальних закладах. Відомо, що чергову партію мобілізованих росіян планують відправити зі Смоленська у другій декаді листопада. Ця група проходила підготовку на базі Військової академії протиповітряної оборони ЗС РФ.

Українська авіація протягом цієї доби завдала по ворогу 8 ударів. Під ураження потрапили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони.

Воїни ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів, 5 засобів протиповітряної оборони та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.

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