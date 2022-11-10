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Розвідка Британії прокоментувала заяви РФ про відхід з Херсона

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Розвідка Великої Британії прокоментувала заяви російського командування про намір відвести війська в Херсонській області на лівий берег Дніпра. Про це йдеться у щоденному огляді розвідки Міноборони Британії у Твіттері.

Зазначається, що 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав відвести російські війська із західного берега річки Дніпро в Херсоні на півдні України. Генерал Сергій Суровікін, командувач російськими силами в Україні, підтвердив, що вони відступлять на оборонні позиції вздовж річки Дніпро, пославшись на проблеми з постачанням як на головну причину такого рішення.

Розвідка стверджує, що здатність Росії утримувати свої сили на західному березі Дніпра опинилась під загрозою через українські удари по маршрутах постачання Росії.

«Під час відступу російські війська зруйнували кілька мостів і, ймовірно, заклали міни, щоб уповільнити та затримати просування українських сил. Втрата західного берега Херсона, ймовірно, завадить Росії досягти свого стратегічного прагнення прокласти сухопутний міст до Одеси», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що з обмеженими пунктами пропуску російські війська будуть вразливими при перетині річки Дніпро.

«Цілком ймовірно, що відхід триватиме кілька днів з оборонними позиціями та артилерійським вогнем, що прикриватиме сили, які відходять», – додали в розвідці.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що Україна не бачить ознак відступу Росії без бою, незважне бачитьаючи на заяву Міноборони РФ. Водночас голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликав не розголошувати інформацію про дії Сил оборони України та наголосив, що варто довіряти офіційним джерелам інформації.

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