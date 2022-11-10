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33-річний чоловік вночі підпалив авто у центрі Львова

Ольга Денисяка

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Вночі 10 листопада на вулиці Степана Бандери у Львові 33-річний чоловік підпалив автомобіль «Фольксваген». За це йому загрожує від трьох до десяти років неволі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

9 листопада, близько 04:30 год. поліції повідомлення, що на вулиці Степана Бандери у Львові невідомі підпалили автомобіль.

Як встановили правоохоронці, невідомий чоловік облив автомобіль «Фольксваген», який належить 32-річному львів’янину, легкозаймистою речовиною та підпалив, після чого втік з місця події. Сума збитків, завданих  власнику транспортного засобу, становить  близько 1 мільйона 200 тисяч гривень.

Правоохоронці невдовзі встановили особу зловмисника, 33-річного мешканця Луганської області, та місце його перебування.  Поліцейські затримали його у центрі Львова в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманого помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до десяти років. Досудове розслідування триває.

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