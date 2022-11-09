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Відомого львівського лікаря оштрафували за недбале ставлення до військової служби

Андрій Котенський

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Відомого львівського лікаря-інфекціоніста оштрафували за недбале ставлення до військової служби. Ігор Берник раніше був заступником головного лікаря Львівської обласної інфекційної лікарні, а після мобілізації служить у медичному центрі прикордонників, пише Zaxid.net.

Відомого львівського інфекціоніста Ігоря Берника, якого призвали на військову службу після невдалої спроби втекти за кордон, оштрафували за недбале ставлення до служби. Ігор Берник не зміг поїхати у службове відрядження, оскільки напередодні сильно напився – у його крові виявили 4,89 проміле алкоголю. Цю справу днями розглянув Личаківський районний суд Львова.

Нагадаємо, що колишнього заступника головного лікаря Львівської обласної інфекційної лікарні Ігоря Берника мобілізували після спроби втекти за кордон за 15 тис. доларів хабара. Зараз лікар перебуває на службі у госпіталі прикордонників.

24 жовтня Ігор Берник мав поїхати у службове відрядження, проте не зміг цього зробити, бо напередодні зловживав спиртним. Вранці 24 жовтня Ігор Берник не з’явився на службу, тому у його квартиру прийшов військовий разом із батьком Берника. Ігор Берник був у стані сильного алкогольного сп’яніння, у його крові медики виявили 4,89 проміле алкоголю – для багатьох людей це є смертельною дозою.

У судовому засіданні Ігор Берник визнав свою провину у недбалому ставленні до військової служби.

Дослідивши матеріали справи, суддя Роман Грицко визнав Ігоря Берника винним у недбалому ставленні до військової служби та оштрафував на 2465 грн. Він також має сплатити 496 грн судового збору.

Досудове розслідування щодо спроби Ігоря Берника виїхати за кордон під час воєнного стану триває, йому загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, 42-річний Ігор Берник раніше був заступником головного лікаря Львівської обласної інфекційної лікарні, він став одним із реальних героїв боротьби з пандемією коронавірусу.

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