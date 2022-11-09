У Львові згорів Volkswagen Tiguan

В ніч на 9 листопада на вулиці Степана Бандери у Львові згорів автомобіль Volkswagen Tiguan. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

Повідомлення про пожежу на вул. С. Бандери, 16 надійшло о 04:34 год. Займання виникло у припаркованому автомобілі Volkswagen Tiguan.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику автомобіль був повністю охоплений вогнем. Існувала загроза перекидання вогню на поруч припаркований автомобіль Merсedes Sprinter.

О 04:51 вогнеборці ліквідували пожежу. Внаслідок Volkswagen Tiguan згорів повінстю та частково було пошкоджено автомобіль Merсedes Sprinter.

Внаслідок події ніхто з людей не постраждав. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи.

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