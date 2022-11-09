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На Золочівщині виявили стихійне сміттєзвалище

Анастасія Диняк

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У селі Кругів Золочівського району з’явилося масштабне звалище сміття. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, на території села Кругів знайшли стихійне сміттєзвалище, яке вже розкинулося на 4 тисячі кв.м. Правоохоронці залучили працівників Державної екологічної інспекції, які також зафіксували незаконне скидання відходів.

Спеціалісти зібрали зразки ґрунту й наразі встановлюють рівень його забруднення.

Прокурори розпочали кримінальне провадження за фактом забруднення земель комунальної власності (ч.1 ст.239 КК України). Стаття передбачає сплату штрафу до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування.

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