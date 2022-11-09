Львів прощатиметься з Героями Олегом Богушем та Андрієм Вітюком

10 листопада Львів попрощається ще з двома Героями, які захищали Україну. Олег Богуш та Андрій Вітюк загинули у бою з російськими окупантами. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Львів’ян та гостей міста закликають долучитись до міської церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Об 11:00 розпочнеться Чин похорону у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають воїнів на Личаківському кладовищі.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Олег Богуш (06.09.1997-06.11.2022). Львів’янин.

Навчався у Середній загальноосвітній школі №98 міста Львова. Закінчив Державний навчальний заклад «Львівське вище професійне політехнічне училище» за спеціальністю «столяр».

Після завершення навчання вступив на строкову службу. У 2017 році підписав контракт із Національною гвардією України та проходив військову службу у місті Києві. Згодом повернувся до цивільного життя.

Із першого дня повномасштабного вторгнення росії став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет держави у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України. У Олега Богуша залишилися мама, дружина та донька.

Андрій Вітюк (07.09.1980-03.11.2022) Львів’янин.

Закінчив Середню загальноосвітню школу №23 міста Львова. Навчався у Техніко-економічному фаховому коледжі, згодом вступив на строкову військову службу. Додатково здобував освіту у Національному університеті «Львівська політехніка».

У мирний час працював у сфері торгівлі. Захоплювався футболом та літературою. У 2014 році виконував бойові завдання у зоні проведення Антитерористичної операції. Згодом був комісований та повернувся до цивільного життя.

Попри незадовільний стан здоров’я, із початком повномасштабного вторгнення російської федерації добровільно пішов на війну. Захищав Батьківщину у складі 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних сил України. У Андрія Вітюка залишилися дружина, троє синів, брат та мама.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.