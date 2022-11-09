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Львів прощається з Героями Гаврилишиним та Качарабою

Андрій Котенський

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У середу, 9 листопада, Львів попрощається ще з двома Героями, які захищали Україну. Тарас-Тимофій Гаврилишин та Володимир Качараба загинули у бою з російськими окупантами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Городян та гостей міста закликають долучитись до міських церемоній прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Чин похорону відбудеться у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, поховають воїнів на Личаківському кладовищі.

Об 11.00 розпочнеться Чин похорону Тараса-Тимофія Гаврилишина, об 11.30 – міська церемонія прощання на площі Ринок.

О 15.00 відбудеться Чин похорону Володимира Качараби, о 15.30 – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Маршрут похоронних процесій: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Біографічні довідки Героїв

Тарас-Тимофій Гаврилишин («ТеТе», «Гаррі») (20.04.1985-01.11.2022) Львів’янин.

Навчався у Львівській гімназії «Євшан». Закінчив із відзнакою географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. У 1997 році став членом Львівської міської молодіжної громадської організації «Станиця Львів Пласту-Національної скаутської організації України», був одним із головних інструкторів 25-го куреня УПС «Чорноморці» імені Святого Миколая.

Займався організацією навчальних сплавів річками, мандрівками на човнах та походами під вітрилами на козацькій чайці «Спас». Разом із тим працював у сфері туризму: прокладав туристичні маршрути Карпатами, був гідом-провідником.

Протягом останніх років займався будівництвом човнів різних типів на замовлення. Регулярно брав участь у змаганнях із водного туризму.

Із початком повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист Батьківщини від держави-терориста. Спочатку проводив навчання для окремих підрозділів, згодом проходив військову службу у лавах 45-ї окремої артилерійської бригади Корпусу резерву Сухопутних військ Збройних сил України.

За багаторічне поширення ідеології українського мореплавства був нагороджений пам’ятною медаллю «100-річчя прапора Військово-морських сил Збройних сил України».

У Тараса Гаврилишина залишилися мати та сестра.

Володимир Качараба (24.09.1974-20.10.2022). Львів’янин.

Навчався у Ліцеї №51 імені Івана Франка Львівської міської ради. Закінчив Відокремлений структурний підрозділ «Автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка».

Після завершення навчання вступив на військову службу. Входив до складу миротворчого персоналу, що виконував завдання на території колишньої Республіки Югославія.

У мирний час працював у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Компанія Еней».

Учасник Антитерористичної операції. Боронив державу від окупантів у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України.

Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації вступив до лав 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Корпусу резерву Сухопутних військ Збройних сил України.

У Володимира Качараби залишилися син та сестра.

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