Львів’янин став віцечемпіоном світу з настільного тенісу

В Іспанії триває чемпіонат світу з настільного тенісу серед паралімпійців, на якому львів’янин Віктор Дідух та Марина Литовченко з Харківської області здобули 2-ге місце. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Українські спортсмени дійшли до фіналу турніру в міксті, однак там у дуже напруженому поєдинку поступилися представникам Нідерландів – 2:3. На шляху до фіналу Віктор Дідух та Марина Литовченко перемогли суперників з Німеччини та Таїланду – 3:0 та 3:1 відповідно.

«У такий непростий час дякуємо нашим ЗСУ та радіємо срібній медалі. До чемпіонату світу була дуже непроста підготовка, а суперники також дуже потужні. Попереду у мене індивідуальні змагання. Вони розпочнуться 10 листопада», – каже Віктор.

Нагадаємо, Віктор Дідух та Марина Литовченко – паралімпійські чемпіони з настільного тенісу.

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