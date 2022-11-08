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У Моршині «БМВ» насмерть збив 48-річного пішохода

Ольга Денисяка

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7 листопада у Моршині на Львівщині водій автомобіля «БМВ» збив 48-річного чоловіка. Внаслідок отримана травм пішохід помер на місці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Найполіції Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 листопада о 20:10 год. на вулиці Івана Франка у місті Моршин.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «БМВ», 39-річний місцевий житель, наїхав на пішохода, мешканця одного з сіл району віком 48 років. Внаслідок наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Водія «БМВ» затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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