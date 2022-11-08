На площі Катедральній висадили нові дерева

На площі Катедральній, довкола собору, висадили 7 робіній умбракуліфера, зокрема й на місці поваленої минулого року буревієм тополі. До висадки долучились почесні громадяни Львова, військові та медики, повідомляє преслужба Львівської міськради.

На висадку іменних дерев запросили почесних громадян міста: Мирослава Мариновича, проректора УКУ; Ігоря Юхновського, українського фізика-теоретика, академіка НАН України; Андрія Содомору, перекладача, письменника, та Ігоря Калинця, поета, дисидента.

За словами керівниці управління екології та природних ресурсів ЛМР Олександри Сладкової, декоративні дерева підібрали таким чином, аби вони гармоніювали із середовищем.

А також до посадки дерев долучились: Володимир Книгиницький, полковник медичної служби, начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону; Артур Горбенко, генерал-лейтенант, командир 125-ї бригади територіальної оборони Збройних Сил України; Олександр Філоненко, доктор філософських наук, релігієзнавець; генерал-лейтенант Павло Ткачук, начальник Академії сухопутних військ; Андрій Садовий, міський голова Львова, та Олег Самчук, генеральний директор Першого територіального медичного об’єднання Львова.

Нагадаємо, минулого року внаслідок буревію на пл. Катедральній було повалено стару тополю та пошкоджено тротуарну плитку. Відтак цьогоріч там замінили 700 м2 тротуару на теребовлянський камінь і висадили нові дерева.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на проспекті Свободи Львова висадили декоративні клени-явори.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.