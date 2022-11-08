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На Яворівщині через ДТП неповнолітній мотоцикліст потрапив до реанімації

Анастасія Диняк

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У Новояворівську авто зіштовхнулося з мотоциклом, яким керував 16-річний підліток. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нвцполіції Львівщини.

Так, аварія сталася у понеділок, 7 листопада, близько 10:30 год. на вулиці Шевченка. За попередніми даними правоохоронців, 28-річна мешканка одного з сіл Яворівського району на своїй Тоyота зіткнулася з мотоциклом Forte Cross.

Унаслідок ДТП 16-річний водій мотоцикла та його 17-річний пасажир отримали травми та були госпіталізовані. водій – у реанімацію, пасажир – у травматологію.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцю аварії може загрожувати до восьми років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Наразі проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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