Львівщина втратила захисника із 93 бригади Івана Проказюка

У вівторок, 8 листопада, громада села Салашка зустріла тіло загиблого захисника України Івана Проказюка. Про це Львівському порталу повідомили у Бродівській міській раді Золочівського району.

Іван Проказюк був бійцем легендарної 93-ої окремої механізованої бригади «Холодний Яр» і віддав своє життя за волю України. Молодому чоловіку було всього 29 років.

Чин похорону відбудеться у Храмі УГКЦ Св. Петра і Павла у Салашці.

Щирі співчуття рідним та близьким героя.

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