Львів’яни вибороли 40 медалей на чемпіонаті України з карате

У Львові завершився чемпіонат України з карате серед кадетів, юніорів та дорослих. Львівські спортсмени здобули 40 медалей різного ґатунку та посіли третє загальнокомандне місце. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

В активі львів’ян за підсумками трьох днів змагань 10 золотих, 8 срібних та 22 бронзові медалі. Усі золоті медалі в розділі куміте для Львівської області здобули представники клубу «Юніон». Чемпіонами України стали: Різван Талібов, Денис Копитко, Галина Мельник, Діана Шостак, Соломія Волошин, Юлія Крот, Анна Ващишин, Назар Озоруба, Максим Стеців та команда чоловічого куміте у складі Різвана Талібова, Станіслава Горуни, Дениса Копитка, Олега Філіповича, Данила Кравчука, Олександра Злобіна та Андрій Байдали. Останній є представником клубу «Одісей».

Перше командне місце на чемпіонаті України посіла Одеська область – 14 золотих, 16 срібних та 14 бронзових медалей, на другому місці Київ – 10 золотих, 10 срібних та 19 бронзових медалей.

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