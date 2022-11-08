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Львів’ян запрошують на виставку «ПОСЕСТРИ – DUCHOWE SIOSTRY»

Андрій Котенський

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У Львові відбудеться третя виставка в рамках мистецького україно-польського проєкту «ПОСЕСТРИ – DUCHOWE SIOSTRY». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«ПОСЕСТРИ – DUCHOWE SIOSTRY»  — це проєкт — фотографині Аґнєшки Бабінської та художниці з текстилю Дани Якимчук, мисткинь з двох країн — Польщі та України.

Роботи обох художниць можна віднести до жіночого мейнстріму в мистецтві. Виставковий проект мав свій початок у м.Коломиї та отримав продовження у м.Івано-Франківську.

Дві частини експозиції, доповнюючи одна одну, творять  посестринську синергію: милування жіночими образами як шана збереженій культурній індентичності українців з боку Агнєшки Бабінської та вкраплення польської традиції в українську орнаментику з її універсальністю знаків і символів у роботах Дани Якимчук.

Відкриття виставки у Львові відбудеться 12 листопада  2022 р., о 14:00 год, у «ПОРОХОВІЙ ВЕЖІ» Центрі Архітектури, Дизайну та Урбаністики м. Львів , вул. Підвальна 4, за участі численних гостей і друзів мисткинь з обох країн.

Відвідати експозицію можна буде до 27  листопада включно, щоденно  з 12:00 до 20:00 години.

Довідка.

Агнєшка Бабінська (Ґданськ, Польща)

Фотографиня, викладачка, доцентка Кафедри фотографії, де керує Студією сценічної фотографії (Факультет скульптури та інтермедіа Академії образотворчого мистецтва в Ґданську).

Роботи, представлені на виставці – то захоплення авторки культурою, ритуалами  та фольклором. Серія фотографічних автопортретів, показаних на виставці, є «першою спробою», вступом до набагато масштабнішого проекту про Україну, яким авторка захоплена багато років і який зараз розвиває в контексті війни, що триває вже багато місяців.

Дана Якимчук (Львів, Україна)

Художниця, співзасновниця декор-студії «Коралі».

Закінчила кафедру Художнього текстилю у Львівській національній академіі мистецтв і Художнє ткацтво у Вижницькому коледжі прикладного мистецтва. Отримала ступінь кандидатки наук за спеціальністю «Інформаційні технології» у Львівській академії друкарства.

Роботи, запропоновані для проекту, виконані з відступом 15 років у часі. Композиції з жінок-символів, що спільною ритуальною дією, сакральним танцем, безкінечним кружінням творять енергію життя, були створенні у 2005-2007 роках в рамах проекту «Знак». Сьогодні вони трактуються авторкою, як власне передчуття подій, інтуїтивне випередження часу, відчуття неминучого болю від жахів  війни та смерті. Разом з тим, за допомогою знаків і символів відбувається ствердження перемоги життя над смертю.

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