У Львові п’яний водій їздив нічним містом без фар

Ввечері 6 листопада на вулиці Богданівській патрульні зупинили автомобіль «ВАЗ 21093», який їхав з вимкненими фарами. Виявилось, що за кермом перебуває п’яний як чіп водій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Коли поліцейські зупинили транспортний засіб то відразу зрозуміли, що водій не в’яже лика бо перебуває у дуже сильному алкогольному сп’янінні. Прилад Drager показав результат, що перевищує допустиму норму у понад 16 разів – 3,22 проміле.

На 48-річного мешканця Львівщини оформили протокол за керування транспортним засобом в стані сп’яніння та винесли постанову за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами.

До слова, за вихідні поліцейські склали 24 протоколи за нетверезу їзду. За 10 місяців цього року на Львівщині зареєстрували 491 ДТП, яка сталася саме через водіїв, що перебували у нетверезому стані. З них, 110 випадків із постраждалими, в яких травмувалось 156 осіб та 7 людей, на жаль, загинуло.

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За цей ж період поліцейські Львівської області склали 7599 адміністративних матеріалів за їзду у стані сп’яніння.

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