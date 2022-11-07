СБУ затримала колишнього бойовика, який воював проти України

СБУ затримала колишнього бойовика терористичного угруповання «Призрак», який сподівався «залягти на дно» в Одесі. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника терористичної організації «лнр».

«Він брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави. Потім тривалий час переховувався від правосуддя на тимчасово окупованій частині Луганської області і згодом виїхав до рф. У ході багатоетапної спецоперації співробітники української контррозвідки встановили його місцезнаходження і затримали на Одещині, де він сподівався «залягти на дно», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, зловмисником є мешканець південного регіону, який у березні 2015 року виїхав до ростова-на-дону. Там вступив до незаконного збройного формування під назвою «Ангел».

Серед іншого, саме це угруповання приховано постачало зброю і боєприпаси терористам так званої «лнр» під виглядом «гуманітарних» вантажів з росії. Перебуваючи у лавах бойовиків, він займався матеріально-технічним забезпеченням бригади «Призрак», яка входила до складу 2-го окупаційного корпусу рф у захоплених районах Луганщини.

Крім того, з даними СБУ, зловмисник брав безпосередню участь у підготовці «постановочних» сюжетів для інформресурсів кремля. Під час пропагандистських заходів він на власному «прикладі» займався популяризацією терористичних угруповань і закликав до їх підтримки серед місцевих жителів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили колишньому бойовику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

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