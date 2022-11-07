Попу УПЦ МП на Вінниччині оголосили підозру у розпалюванні ворожнечі

На Вінниччині священнослужителя УПЦ Московського патріархату обвинувачують у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та образі почуттів вірян через їхні релігійні переконання. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Так, підозру оголосили керуючому однією з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області.

Незалежна експертиза показала, що митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями. Відповідні матеріали, зокрема, були розміщені на особистому сайті священника.

Таким чином московського попа підозрюють у порушення рівноправності громадян залежно від їхнього расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України).

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – від двох до п’яти років позбавлення волі.

Як писав Львівський портал, йдеться про вінницького митрополита УПЦ МП Іонафана (в миру Анатолій Єлецьких), якого викрили в першій половині жовтня. Він навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримував і виправдовував політику Кремля, розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян. Все це він робив, зокрема, й через свій особистий сайт.

Під час обшуків у священнослужителя УПЦ МП виявили агітматеріали з російською пропагандою і фейками, портрети патріарха Кіріла, надруковані тексти молитви за президента Путіна.

Зараз триває слідство, проводяться експертизи за іншими фактами діяльності митрополита.

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