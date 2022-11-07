На Львівщині до 10 сіл призупиняють подачу газу

Через планові роботи із технічного обслуговування тимчасово призупинено газопостачання до 10 сіл на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні зовнішніх комунікацій АТ «Львівгаз».

Зокрема про призупинення подачі газу інформує Пустомитівське відділення.

07 листопада 2022 року з 08:00 до 17:00 припинено газопостачання для 651 абонента у наступних населених пунктах с. Семенівка.

Із 09:00 до 16:00 припинено газопостачання до сіл:

– Красів

– Бродки

– Поляна

– Раковець

– Новосілка

Водночас Стрийське відділення повідомляє про призупинення подачі газу до частини споживачі у середу, 9 листопада.

Відтак із 08:00 до 17:00 буде припинено газопостачання в наступних населених пунктах:

– с. Дуліби (70 абонентів)

– с. Конюхів (246 абонентів)

– с. Колодниця

– с. Монастирець

Споживачів закликають на цей час перекрити робочі та контрольні крани та бути вдома при відновленні газопостачання.

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