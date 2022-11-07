На Львівщині до 10 сіл призупиняють подачу газу

Через планові роботи із технічного обслуговування тимчасово призупинено газопостачання до 10 сіл на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні зовнішніх комунікацій АТ «Львівгаз».
Зокрема про призупинення подачі газу інформує Пустомитівське відділення.
07 листопада 2022 року з 08:00 до 17:00 припинено газопостачання для 651 абонента у наступних населених пунктах с. Семенівка.
Із 09:00 до 16:00 припинено газопостачання до сіл:
– Красів
– Бродки
– Поляна
– Раковець
– Новосілка
Водночас Стрийське відділення повідомляє про призупинення подачі газу до частини споживачі у середу, 9 листопада.
Відтак із 08:00 до 17:00 буде припинено газопостачання в наступних населених пунктах:
– с. Дуліби (70 абонентів)
– с. Конюхів (246 абонентів)
– с. Колодниця
– с. Монастирець
Споживачів закликають на цей час перекрити робочі та контрольні крани та бути вдома при відновленні газопостачання.
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Андрій Котенський