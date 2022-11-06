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Окупанти депортують українців з Каховського району, – Спротив

Ольга Денисяка

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Окупанти продовжують депортацію місцевого населення Херсонської області. Зоною так званої «евакуації» визначили 15 кілометрову ділянку вздовж лівого берега Дніпра. Про це Львівському порталу повідомили в Центрі національного спротиву.

У повідомленні йдеться, що з 6 листопада росіяни примусово «евакуюють» мешканців Голо Пристанської, Олешківської, Каховської, Горностаївської, Великолепетиської та Верхньорогачицької громад. В першу чергу вони проводитимуть її з населених пунктів вздовж Дніпра, де зараз росіяни активно облаштовують лінію оборони.

У звільнених помешканнях росіяни розміщують своїх військовослужбовців, які насильно проникають у приміщення та принагідно вдаючись до мародерства.

«Разом з тим аби ускладнити життя місцевого населення та змусити його до виселення росіяни крадуть майно медичних закладів. Зокрема з Горностаївського центру ПМСД та Центральної міської лікарні Нової Каховки вивезено усе медичне обладнання та медикаменти на територію тимчасово окупованого Криму», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що окупаційну адмінісрацію на тимчасово окупованих територіях Херсонської області перемістили з Херсона до Генічеська.

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