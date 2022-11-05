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З російського полону повернули вже 268 нацгвардійців

Анастасія Диняк

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Завдяки обмінам військовополоненими до України повернулися вже 268 бійців Національної гвардії. Про це повідомили у пресслужбі військового формування.

Так, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з російського полону вдалося повернути 268 військовослужбовців Нацгвардії, з них – 24 жінки.

«Крайній обмін відбувся 3 листопада. За його результатом, з російського полону вдалося повернути 33 військовослужбовці Національної гвардії України», – йдеться у повідомленні.

У Нацгвардії додали, що усім військовим надається необхідна медична та психологічна підтримка. Наразі триває робота щодо повернення усіх українських бійців з полону.

Родичів та близьких закликають за необхідності звертатися на гарячу лінію НГУ, до військових частин, де вони проходять службу, або до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і не передавати ці дані стороннім особам, щоб не нашкодити обміну та тим, хто перебуває в полоні.

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