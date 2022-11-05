У Пентагоні не впевнені, що Україна зможе деокупувати усі території

У Міністерстві оборони США назвали ймовірний розвиток подій на фронті і заявили, що не впевнені у можливій деокупації усіх українських територій, однак питання Херсоне може вирішитися найближчим часом. Про це повідомляє Politico.

Так, видання посилається на високопоставленого чиновника Пентагону, який захотів зберегти анонімність. За його словами, зимою на фронті стане спокійніше, однак бої посиляться навесні.

«У зимові місяці фронт, швидше за все, стабілізується навколо Харкова та Бахмута, а також в центральній Україні, але поки незрозуміло, чим закінчиться бій навколо Херсона до того, як погода зупинить бій. Щодо Херсона, все може вирішитися у найближчі два-три тижні», – йдеться у повідомленні.

Однак у Пентагоні припускають, що Україні не вдасться звільнити від російських окупантів усі свої законні території.

«Деякі американські чиновники ставлять під сумнів, чи зможе Україна досягти своєї кінцевої мети – вигнати російські війська з усієї окупованої України, включаючи Крим», – зазначив чиновник.