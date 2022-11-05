Львівські артисти виступатимуть на підтримку 24-ої ОМБр

Львівські артисти влаштовують благодійний концерт на підтримку 24-ої ОМБр імені короля Данила. Виступатимуть Христина Панасюк, Бригада «ВВ», ПАНАС БУЙНИЙ, Андріана, KRUTЬ, PANCHYSHYN, Назар Савко, Піккардійська терція.

Концерт відбудеться у неділю, 6 листопада, о 15:00 год. у центральному атріумі Victoria Gardens. Під час заходу буде організовано збір коштів на позашляховик для 24-ої ОМБр імені короля Данила.

Артисти планують зібрати українським військовим на автомобіль, необхідний для виконання бойових завдань та порятунку поранених. Потрібно зібрати 240 тисяч гривень. Лінк для донатів.

Концерт проведуть в рамках проєкту «Об’єднані перемогами» за підтримки «Українського Мистецького Фронту» та благодійного фонду «Завжди Україна».