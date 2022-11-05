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Іноземець викрав дитину та намагався вивезти її з України

Анастасія Диняк

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Громадянин Іраку викрав свою дворічну дитину та намагався вивезти її за кордон. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Так, жінка попередньо звернулася до прикордонників з попередженням, що чоловік може спробувати вивезти їхню спільну дворічну доньку з України. Цю інформацію передали в усі пункти пропуску на державному кордоні.

У п’ятницю, 4 листопада, чоловіка затримали у залізничний пункті пропуску «Чоп (Дружба)». Разом з дитиною він намагався виїхати до Угорщини. Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що він дійсно не має дозволу матері на вивезення дитини.

На місце події викликали співробітників Нацполіції, яким і передали іноземця та дитину для подальшого правового рішення.

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