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Авіація ЗСУ тричі вдарила по позиціях росіян

Анастасія Диняк

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Українські льотчики вдарили по районах зосередження російських окупантів та знищила низку ворожої техніки. Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ.

В результаті дій Сил оборони в Херсонській області уражено район зосередження російських окупаційних військ у населеному пункті Раденськ. Втрати противника уточнюються.

Авіація Сил оборони протягом 5 листопада завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та ОВТ ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили 1 БпЛА «Мерлін». За уточненою інформацією, за попередню добу знищено 2 гелікоптери Ка-52 «Алігатор».

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