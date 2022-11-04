Військовий госпіталь у Винниках реконструюють за 141 млн грн

Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи, що у Винниках, уклав договір із ТОВ «Екобудінвест плюс» на реконструкцію та заходи з енергоефективності на загальну суму 140,9 млн грн. Цього року планують витратити 23,4 млн грн. Закінчити роботи планують до червня 2023-го року, повідомляють Наші гроші. Львів.

Спрощену закупівлю на реконструкцію у госпіталі оголосили 11 жовтня. Змагалися за угоду двоє учасників: ТОВ «Львів-буд 1» та ТОВ «Екобудінвест плюс».

Тендерний комітет відхилив дешевшу пропозицію «Львів-буд 1» (за 139 млн грн). Обґрунтувавши це тим, що фірма не надала у документах інформації про печатку, а довідка із банку була протермінована. Крім того, учасник не подав ще низку документів, зокрема, довідку про перевірку працівників щодо охорони праці, дозвіл на обробку персональних даних, звіт про рух коштів тощо.

Переможцем торгів стала львівська фірма «Екобудінвест плюс», де директором є Роман Данило, а власниками Юлія Поліщук та Олег Кузик. Вони також спільно володіють ТОВ «Айті хауз». А Олег Кузик, який у 2015 році балотувався до Львівської міської ради від партії «Сила людей», ще є власником будівельної фірми «Жовква ЛТД».

«Екобудінвест плюс» працює на ринку з 2011 року, статутний капітал фірми – 1 тис грн. За останні два роки підприємство отримало державних підрядів на 263 млн грн. Угода зі шпиталем у Винниках найбільша для підприємства за останні роки. Окрім забезпечення енергоефективності лікарні, «Екобудінвест плюс» нещодавно підписало із закладом договір на ремонт приймального відділення за 8,7 млн грн та капітальний ремонт системи киснепостачання за 1,1 млн грн.

Що будуть робити за майже 141 млн грн.

Згідно з технічним завданням, у госпіталі до червня 2023-го року планують зробити гідроізоляцію, замінити вікна та двері, утеплити фасади, відремонтувати балкони та цоколь будівлі, а також провести внутрішні роботи та облагородити територію довкола закладу.

Госпіталь також замовив авторський та технічний нагляди за ремонтами на 400 тис. грн у підприємців Тараса Вахнича та Ігора Колодія.

Раніше ми повідомляли, що виконавчий комітет Львівської міськради видав містобудівні умови та обмеження на добудову нового корпусу і облаштування вертолітного майданчика військового госпіталю у Винниках.

Масштабну реконструкцію Винниківського госпіталю мали проводити у межах програми «Велике будівництво».

Перед початком повномасштабного вторгнення обіцяли капітальну реконструкцію центрального дев’ятиповерхового корпусу та її відділень. Також анонсували добудову, оновлення стаціонарного корпусу на 500 ліжок та закупівлю нового медобладнання. Крім того, перед лікарнею мали збудувати вертолітний майданчик для безперешкодного транспортування екстрених пацієнтів.

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