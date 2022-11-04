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Росіяни обстріляли підприємство ДТЕК Енерго

Анастасія Диняк

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Російські військові вчергове атакували одне з підприємств ДТЕК Енерго. Це вже 12 обстріл за місяць. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Так, у п’ятницю, 4 листопада, окупанти обстріляли одне з підприємств ДТЕК Енерго. За даними компанії, під час атаки ніхто не постраждав, однак суттєвих ушкоджень зазнало енергетичне обладнання.

«Після закінчення обстрілів працівники підприємства оперативно розпочнуть усунення наслідків та відновлення роботи. Задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники. Всі інші працюють у віддаленому режимі», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, це вже 12 атака на енергетичні підприємства ДТЕК Енерго за останній місяць.

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