На вулиці Кульчицької залишиться сквер, – рішення суду

Апеляційний суд ухвалив рішення про заборону будь-якої забудови на території скверу на вул. Кульчицької, 18 у Львові. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, суд залишив у силі ухвалу мерії про план зонування Залізничного та Шевченківського району. Таким чином, на вул. Кульчицької, 18 зберігається сквер та забороняється будь-яка забудова.

Зауважимо, відповідне рішення оскаржував забудовник ТзОВ «Спортивний клуб «Сокіл»

«ТзОВ «Спортивний клуб «Сокіл» мало намір скасувати план зонування Залізничного та Шевченківського району в частині віднесення земельної ділянки до рекреаційної зони і, водночас, скасувати ухвалу, якою громадський простір по вул. Кульчицькій внесли до переліку скверів Залізничного району. З таким позовом звернувся забудовник до адміністративного суду. І хоч суд першої інстанції став на бік підприємця, але апеляційний суд став на бік територіальної громади. Відтак, ухвали про зонінг є чинними, а сквер залишиться мешканцям», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що у попередні роки у межах Громадського бюджету у сквері на вул. Кульчицької облаштували тротуар, алею, клумбу під квіти та встановлені лавки. Новий громадський простір, по-суті, став продовженням скверу на вул. Виговського.