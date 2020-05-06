Львівський суд скасував сквер на Кульчицької. Громада готує апеляцію

Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправними та нечинними ухвали Львівської міської ради, які надали статусу скверу ділянці на вул. Олени Кульчицької, 18 в районі ринку «Південний», пишуть НГ. Львів.

Ще з 2017 року через цю землю триває конфлікт між мешканцями району та інвестором ТОВ «Спортивний клуб «Сокіл». Він вже тринадцять років хоче побудувати там спортивно-оздоровчий комплекс з готелем, кафе і офісними приміщеннями, однак львів’яни – проти. У 2018 році депутати міської ради погодили місцеву ініціативу про створення на цій ділянці скверу. На нього виділили 500 тис. грн, і вже у 2019 році зробили тротуар та алею. Інші роботи, як-от встановлення вуличних меблів та освітлення, мали продовжити цього року.

Водночас інвестор намагався скасувати цю місцеву ініціативу в суді. Першу інстанцію мерія програла, однак в жовтні 2019 року Восьмий апеляційний адміністративний суд таки дозволив облаштувати сквер. «Спортивний клуб «Сокіл» подав касаційний позов, однак Верховний суд залишив його без задоволення.

Тепер ж інвестор оскаржив дві ухвали Львівської міської ради щодо ділянки на вул. Кульчицької, 18. Це − затвердження плану зонування Залізничного та Шевченківського районів, яким ділянка визначалася як рекреаційна зона (Р-З). А також ухвала про внесення ділянки до переліку скверів Львова.

Серед причин такого рішення було те, що, на думку судді, міська рада діяла непослідовно під час затвердження вищезгаданих ухвал. Ними фактично знівельовано право інвестора на будівництво об’єкту, яке він отримав у 2007 році через дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою. Скасувати або змінити це рішення міська рада не може, оскільки замовник проти.

Крім того, міська рада не змогла пояснити, чому пізніше відмовила у затвердженні проєкту землеустрою для цієї ділянки, хоча такі дії повинні бути вмотивованими. Суддя нагадав, що проєкт погодила тодішня комісія з розгляду питань, пов`язаних з погодженням документації із землеустрою Львівської міської ради.

Загалом історія зі забудовою ділянки на вул. Олени Кульчицької триває ще з 2007 року. Тоді Львівська міська рада дала дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою для ТОВ «Спортивний клуб «Сокіл». Йшлося про будівництво спортивно-оздоровчого комплексу з готелем, кафе та офісними приміщеннями з підземними автостоянками. Заяву на погодження цього проєкту замовник мав подати протягом трьох місяців, однак зробив це аж через три роки. Спочатку депутати відмовилися розглянути її через надто великий термін подачі, та у 2012 році їх зобов’язали зробити це через суд. Але під час засідання депутати не підтримали погодження цього проєкту землеустрою.

Вже у 2015 році Львівська міська рада затвердила план зонування Залізничного та Шевченківського районів, згідно з яким віднесла ділянку до рекреаційної зони. Пізніше, у 2018 році, депутати підтримали місцеву ініціативу про надання статусу скверу ділянці, а у 2019 році додали її до переліку скверів Львова.

Засновником ТОВ «Спортивний клуб «Сокіл» є львів’янин і колишній спортсмен Олег Конопада. Керівником цього клубу протягом 2000-2006 років був спортивний журналіст Юрій Михалюк, а з 2006 по 2013 роки − колишній президент футбольної команди «Карпати» Богдан Кобрин.

Як повідомили Львівському порталу у пресслужбі Львівської мерії, це рішення суду скасувати сквер будуть оскаржувати.

За словами директорки юридичного департаменту Гелени Пайонкевич, Львівський окружний адміністративний суд частково скасував план зонування Шевченківського району, затверджений рішенням сесії Львівської міської ради, щодо облаштування скверу на вул. Кульчицької, 18. Відтак, юридичний департамент готуватиме апеляційну скаргу, та відстоюватиме у суді ініціативу мешканців щодо облаштування скверу.

«Львівський окружний адміністративний суд виніс рішення і частково скасував план зонування Шевченківського району, затверджений рішенням сесії Львівської міської ради про те, що на вул. Кульчицької має бути сквер. Я хочу нагадати про те, що йдеться про те, що у 2007 році було надано дозвіл одному із львівських підприємств на розробку проекту землеустрою для розміщення там спортивно-розважального комплексу. Це була перша ухвала, яка є нереалізована. Є позиція Верховного суду про те, що таке рішення Львівської міської ради для цього підприємства не створює жодних прав та обов’язків. Проте, незважаючи на це, підприємство продовжує судитись з містом. Очевидно, що таке рішення ми будемо оскаржувати, будемо відстоювати наш план зонування в тій частині. Працівниками юридичного департаменту вже готується апеляційна скарга», – зазначила директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич.