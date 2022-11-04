На Львівщині судитимуть наркоторговця, який вбив свого клієнта

До суду скерували справу проти львів’янина, який продав наркотики 22-річному хлопцю, а згодом убив його. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, у серпні 2022 року в одному із сіл Золочівського району мешканець 61-річний мешканець Львова вбив 22-річного місцевого мешканця.

Хлопець купував у обвинуваченого наркотики, коли між ними стався конфлікт. П’яний господар дому вдарив постраждалого в груди кухонним ножем, унаслідок чого той загинув на місці. Чоловіка затримали та взяли під варту наступного дня.

Окрім того, поліцейські встановили, що львів’янин вирощував коноплю на власному подвір’ї та продавав її.

Його судитимуть за вчинення умисного вбивства, збут та вирощування особливо небезпечних наркотичних засобів ( ч.1 ст. 115, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310 ККУ). Чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років за ґратами.