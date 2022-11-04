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На Херсонщині знайшли тіла застрелених росіянами цивільних

Анастасія Диняк

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У звільненому селищі Високопілля на Херсонщині виявили тіла трьох мирних мешканців, яких розстріляли російські військові. Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Так, у п’ятницю, 4 листопада, у селищі Високопілля на Херсонщині правоохоронці знайшли тіла трьох цивільних, яких вбили російські військові, коли населений пункт був в окупації.

«За попередніми даними, під час окупації населеного пункту російські військові розстріляли трьох цивільних осіб і закопали поблизу приватних домоволодінь», – йдеться в повідомленні.

Наразі тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи. Проводяться слідчі дії для встановлення обставин злочину.

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