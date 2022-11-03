Жінку, яка робила «закладки» у львівському парку, засудили на 6 років

До 6 років неволі засудили уродженку Донецької області, яка робила «закладки» у парках Львова. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Галицький районний суд Львова засудив уродженку міста Покровська Донецької області до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна – за незаконне придбання та збут наркотичних засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 307 України).

Прокурори у суді довели, що жінка, яка останній час мешкала у Львові, погодилась на пропозицію наркодилера торгувати наркотиками. Через месенджер «Телеграм» він передавав їй координати, де були сховані коробки з фасованою наркотичною речовиною. Відтак, засуджена робила дрібні «закладки» і подавала відповідні фото та географічні координати у телеграм-бот, через який і продавались наркотики. Йдеться про особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс.

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