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Жінку, яка робила «закладки» у львівському парку, засудили на 6 років

Ольга Денисяка

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До 6 років неволі засудили уродженку Донецької області, яка робила «закладки» у парках Львова. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Галицький районний суд Львова засудив уродженку міста Покровська Донецької області до 6 років  позбавлення волі з конфіскацією майна – за незаконне придбання та збут наркотичних засобів, вчинені  за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 307 України).

Прокурори у суді довели, що жінка, яка останній час мешкала у Львові, погодилась на пропозицію наркодилера торгувати наркотиками. Через  месенджер «Телеграм» він передавав їй координати, де були сховані коробки з фасованою наркотичною речовиною. Відтак, засуджена робила дрібні «закладки» і подавала  відповідні фото та географічні координати  у телеграм-бот,  через який і продавались наркотики. Йдеться про особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс.

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