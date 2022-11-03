В Україні загинули більше 1 400 російських офіцерів, – ОSINT

Станом на 1 листопада втрати високопоставлених військових російської армії в Україні становлять 1402 особи. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій головнокомандувача ЗСУ із посиланням на дослідників ОSINT

«В Україні було денацифіковано 1402 російських офіцери (це приблизно 5,7 осіб на день). Причому старші офіцери із загальної кількості становлять 26%», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, загинули:

2 генерал-лейтенанти;

8 генерал-майорів;

44 полковники;

98 підполковників;

193 майора;

279 капітанів;

471 старший лейтенант;

235 лейтенантів;

72 військових іншого рангу.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 74 тисячі військових, 2 734 танки, 277 літаків та 258 гелікоптерів.

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