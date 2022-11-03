Втрати РФ перевищили 74 тисячі військових

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 74 тисячі військових, 2 734 танки, 277 літаків та 258 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 3 листопада загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ близько 74000 (+730) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2734 (+20) од,

бойових броньованих машин ‒ 5552 (+27) од,

артилерійських систем – 1755 (+22) од,

РСЗВ – 390 (+3) од,

засоби ППО ‒ 198 (+0) од,

літаків – 277 (+0) од,

гелікоптерів – 258 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1442 (+4),

крилаті ракети ‒ 397 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4162 (+9) од,

спеціальна техніка ‒ 155 (+1).

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.