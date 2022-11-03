Втрати РФ перевищили 74 тисячі військових

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 74 тисячі військових, 2 734 танки, 277 літаків та 258 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 3 листопада загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ близько 74000 (+730) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2734 (+20) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5552 (+27) од,
- артилерійських систем – 1755 (+22) од,
- РСЗВ – 390 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 198 (+0) од,
- літаків – 277 (+0) од,
- гелікоптерів – 258 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1442 (+4),
- крилаті ракети ‒ 397 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4162 (+9) од,
- спеціальна техніка ‒ 155 (+1).
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Ольга Денисяка