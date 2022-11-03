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Росіяни поранили 826 дітей в Україні

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 3 листопада щонайменше 1255 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це Львівському порталу повідомили в офіс Генпрокурора.

«Станом на ранок 3 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 430. Зросла кількість поранених – понад 826», – йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 420, Харківській – 263, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 58, Дніпропетровській – 31. Всі дані ще встановлюються.

1 листопада внаслідок обстрілу ворогом м. Ізюм Харківської області поранено 14-річного хлопця. Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

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